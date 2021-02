Madeira de carroceria perfura ônibus e fere passageiro

A colisão ocorreu na noite deste sábado, na BR-156, trecho sul, a cerca de 240 km de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Uma colisão entre um caminhão e um ônibus intermunicipal deixou um passageiro do coletivo gravemente ferido na noite deste sábado (13). O acidente ocorreu por volta de 23h na rodovia federal BR-156, a cerca de 40 km da sede urbana de Laranjal do Jarí, no sul do Amapá.

O ônibus havia partido do município com destino à capital, Macapá, com mais de 40 passageiros. Testemunhas disseram que a visão do motorista do coletivo foi ofuscada pelas luzes de um carro que trafegava em sentido contrário, por isso, o condutor não percebeu que o caminhão freou e acabou colidindo com a traseira do veículo de carga.

Com a batida, parte da carroceria do caminhão, que é de madeira, perfurou a frente do ônibus e atingiu um passageiro que estava num banco logo atrás do motorista, que escapou ileso.

A madeira passou do lado do condutor, mas o passageiro não escapou. A vítima é o soldado J.Monteiro, do Corpo de Bombeiros. Ele sofreu cortes na pele e fraturou um braço e uma perna (fêmur). Outros passageiros não se feriram, apesar do susto.

De acordo com o inspetor Francimiller, a Polícia Rodoviária Federal não foi comunicada do acidente. Mas, em contato com a empresa dona do ônibus, ele soube que após entendimento entre as partes, todos retornaram a Laranjal, incluindo os passageiros, que foram realocados em outro coletivo, com saída na manhã deste domingo (14).

O bombeiro deve ser transportado para Macapá ainda neste domingo. Ele passará por exames no Hospital de Emergência. Apesar das graves lesões, o militar não corre risco de morte.