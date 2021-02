Mais duas festas clandestinas são fechadas em Macapá

Uma acontecia no centro da cidade e outra, com mais de 50 pessoas, no Bairro do Araxá, zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

A pandemia do novo coronavírus trancou os profissionais da noite e deu vida às dezenas de festas clandestinas, que ajudam na proliferação da doença e no colapso da rede pública de saúde.

Com objetivo de combater esse tipo de evento, os órgãos de fiscalização do Estado e do Município deflagraram a Operação Covid-19, na noite deste sábado (27), em Macapá.

Foram fechados vários estabelecimentos comerciais que descumpriam as medidas sanitárias e que funcionavam além do horário estabelecido em decreto, onde as pessoas estavam sem máscaras e desrespeitando o distanciamento social.

Duas festas foram encerradas. Uma acontecia no centro da cidade e outra, com mais de 50 pessoas, no Bairro do Araxá, zona sul de Macapá. Os responsáveis pelos eventos foram notificados e os casos levados ao conhecimento da polícia e outras autoridades.