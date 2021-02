Maqueiro recebe vacina contra covid para motivar colegas que estão com medo

Rosiraldo foi vacinado nesta sexta-feira (19), no Hospital da Mulher, no Centro de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

O anúncio do início da vacinação contra o coronavírus no país fez muita gente ficar com receio de se imunizar por causa da origem chinesa da vacina, inclusive profissionais de saúde. Com pensamento diferente, o maqueiro Rosiraldo da Silva, de 43 anos, viveu uma experiência que aguardava ansioso e garante que usará para incentivar seus colegas de trabalho.

Funcionário terceirizado da Maternidade Mãe Luzia, Rosiraldo contou que todos em sua família foram contaminados pelo vírus e tiveram complicações, mas conseguiram se recuperar. Antes de receber a primeira dose da CoronaVac, nesta sexta-feira (19), ele fez questão de pedir para a equipe que iria aplicar a vacina registrasse o momento.

“Sou maqueiro há sete anos, moro no Conjunto São José e convivo com muitas pessoas. Quis fazer o registro para mostrar para minha família que é importante a vacina, mas também continuar mantendo os cuidados. Quero mostrar pros amigos também, já que tem muitos maqueiros que não quiseram tomar porque ficaram com medo e quero motivá-los mostrando que estou bem e aliviado”, comentou.

Rosiraldo, outros terceirizados e servidores idosos participaram da vacinação, que pretende imunizar todos os trabalhadores da maternidade até segunda-feira (22).

A diretora do HMML, Cristiane Barros, explicou que o ciclo de vacinação iniciou no dia 25 de janeiro com profissionais que trabalham diretamente com pacientes acometidos pela covid-19, devido ao hospital ser porta de entrada para neonatologia e recém-nascidos que são tratados na maternidade.

“Até o momento, 436 pessoas receberam a primeira dose. A meta é de que hoje ou até segunda-feira a gente imunize 100% de nosso pessoal com a primeira dose, inclusive aqueles que estão afastados”, informou.

Há um encaminhamento junto à Prefeitura de Macapá para que as vacinas da segunda dose sejam garantidas.