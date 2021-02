Massagens terapêuticas ajudam a prevenir doenças físicas e mentais

Estudos comprovam que as massagens trazem benefícios físicos ou sensações de bem-estar e podem auxiliar em casos de doenças psicológicas como depressão e ansiedade; sistema nervoso, diabetes, câncer, problemas do coração e dor

As massagens terapêuticas, como shiatsu, quick, desportiva e drenagem linfática, trazem uma série de benefícios para quem as pratica. Spas, clínicas e profissionais têm oferecido essas terapias e atendido cada vez mais pessoas, que buscam tratamento para doenças ou como atividade preventiva.

Desenvolvida principalmente no Japão, a massagem shiatsu é realizada com pressão dos dedos, em pontos específicos do corpo, movendo-se de um ponto a outro em uma sequência rítmica.

Ao estimular esses pontos, os terapeutas visam promover o fluxo de energia vital (também conhecido como “chi”) e facilitar a cura. Os bloqueios no fluxo do “chi” podem contribuir para uma ampla gama de doenças.

O shiatsu é frequentemente usado para prevenir e diminuir o estresse, atuando ainda contra ansiedade, artrite, dor nas costas, constipação, dor de cabeça, insônia, problemas menstruais, dor no pescoço e ombro, síndrome pré-menstrual, ciática e sinusite.

Mix de técnicas orientais, a quick massage ajuda o praticante, tanto física como mentalmente, promovendo alívio muscular, redução de dores de cabeça e de fadiga. É aplicada utilizando polegares, cotovelos e antebraços. Com isso, minimiza o cansaço e combate a insônia e o estresse.

A massagem ayurvédica, por sua vez é um tratamento que incorpora óleos essenciais, tipicamente com infusão de ervas, e é realizada com movimentos e pressões, segundo às necessidades de cada indivíduo.

A técnica não serve apenas para aliviar a dor, mas como medicina preventiva, aumentando a circulação, estimulando e fortalecendo o sistema linfático e abrindo o fluxo da força vital para limpar e revitalizar o corpo.

Já a drenagem linfática é uma forma de massagem suave que estimula a circulação dos fluidos linfáticos pelo corpo. Esse líquido ajuda a remover resíduos e toxinas dos tecidos corporais. Algumas condições de saúde podem causar o acúmulo dessa substância.

Com leve pressão, o massoterapeuta inicia a atividade pela parte superior do corpo antes de partir para as pernas, focando no ponto mais distante da lesão ou da área afetada, sempre na descendente.

Na área desportiva, a massagem também se mostra eficiente, especialmente na prevenção a lesões e no relaxamento muscular de atletas profissionais e amadores, pré e pós-competição. Além disso, auxilia na recuperação da musculatura para quem pratica exercícios físicos.

A massagem desportiva pode até elevar consideravelmente o rendimento dos atletas, incluindo para quem pratica competições de longa duração ou de forte impacto físico e mental.