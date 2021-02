Ministro diz a Randolfe que Amapá receberá vacinas

Mais cedo, MS tinha informado ao governo que Amapá não receberia mais as 16 mil doses previstas esta terça (23)

Por SELES NAFES

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) divulgou, no fim da noite desta segunda-feira (22), que teve uma conversa com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, onde houve a garantia de que o Amapá receberá a remessa de vacinas contra a covid-19 que estava prevista.

Mais cedo, o governador do Amapá, Waldez Góes (PDT), revelou que tinha recebido a informação do próprio MS que o carregamento previsto para chegar nesta terça-feira (23) estaria cancelado, e que não haveria mais envio neste mês de fevereiro.

Agora à noite, o ministro deu outra informação ao senador Randolfe Rodrigues.

“Destaquei que é inaceitável que a vacinação em qualquer lugar do país, em especial no Amapá, paralise. Recebi a informação de que no decorrer desta semana as 16 mil doses que o Amapá precisa chegarão no mais tarde no início da semana que vem”, comentou o senador, que deu outras informações. Acompanhe.