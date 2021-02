Morre jornalista Valter Negrão

Ele lutava num leito de hospital contra uma pneumonia aguda e anemia profunda desde o mês de janeiro, quando foi internado em Macapá.

Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO

Faleceu na manhã deste domingo (14), o jornalista Valter Negrão, de 31 anos, que lutava num leito de hospital contra uma pneumonia aguda e anemia profunda – sequelas da covid-19 – desde o mês de janeiro, quando foi internado em Macapá.

Conhecido por reportagens policiais onde batia de frente com criminosos em busca da notícia, Negrão teve covid-19 e conseguiu se recuperar parcialmente.

Comunicador com passagens por vários veículos de imprensa do Amapá estava internado no Hospital de Clínicas Dr. Alberto Lima (HCAL). Segundo a família, o quadro clínico se agravou por conta do líquido no pulmão.