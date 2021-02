Morto em troca de tiros usava moto roubada em assaltos, diz PM

Wellington Weieff tinha apenas 23 anos, mas era dono de uma extensa ficha criminal

Por OLHO DE BOTO

Um homem acusado de assaltos foi morto, no fim da noite desta sexta-feira (5), durante uma troca de tiros com policiais do Choque do Batalhão de Operações Especiais da PM do Amapá (Bope).

O confronto ocorreu numa região periférica, por volta das 22h, na Rua Maria Raucilene Passos do Nascimento, no Bairro Infraero, na zona norte de Macapá.

De acordo com a PM, Welligton Lima Neyeff, o Xinóia, de 23 anos, se utilizava de uma motocicleta para cometer assaltos na capital. O veículo em que ele estava havia sido roubado no dia anterior, com uso de arma de fogo.

Após denúncia anônima, indicando a localização da motocicleta, os policiais foram até a residência apontada como esconderijo do denunciado. Lá, encontraram o portão aberto e foi feita a aproximação para averiguação, momento que um dos suspeitos percebeu a chegada dos policiais e correu pelos fundos da casa.

O criminoso pulou o muro e conseguiu fugir. Já o outro (Xinóia), flagrado empunhando uma arma de fogo, teria desobedecido a ordem para largar o armamento e abriu fogo em direção aos policias. No revide, ele acabou sendo atingido e morreu antes da chegada do socorro médico.

Após pesquisa de nomes, a polícia constatou que o atirador era dono de uma ficha criminal extensa, com passagens pelos crimes de roubo e receptação.

No local, além da motocicleta roubada e a arma utilizada contra os militares, um revólver calibre 38 com 4 munições intactas e 2 deflagradas, o cão farejador Thimoty encontrou ainda encontrou 12 porções de maconha.