Motorista que derrubou muro da PM atropela casal e diz que vai “orar pelas vítimas”

Motorista foi preso. Segundo a polícia, depois do acidente. ele chegou a comunicar que o carro tinha sido roubado

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um farmacêutico de 26 anos, que não teve o nome divulgado, foi preso neste sábado (06), em Macapá, depois de atropelar um casal e de ter fugido da cena do acidente sem prestar socorro às vítimas. O motorista é o mesmo que derrubou o muro do quartel do Batalhão de Trânsito da PM (BPTran), em outubro do ano passado.

Desta vez, o acidente ocorreu na Rua Guanabara, no Bairro Pacoval, onde as vítimas trafegavam numa bicicleta e foram atingidas violentamente.

O acidente aconteceu no início da manhã, por volta das 7h, e foi presenciado por um policial militar que estava a caminho do trabalho e ajudou na captura do infrator, localizado horas depois no Bairro Açaí, na zona norte.

“Tinham um policial militar que perseguiu o carro e anotou a placa. Poucas horas depois localizaram o carro na residência. (…) O policial militar confirmou que era ele (o farmacêutico) que conduzia o carro”, explicou o delegado Anderson Silwan , plantonista do Ciosp do Pacoval.

Na delegacia, os policiais descobriram que o farmacêutico ainda fez um falso comunicado, após o acidente, ligando para o 190 para relatar à polícia que o carro dele teria sido roubado. Em depoimento, ele confessou a tentativa de fraude.

Ao localizarem o veículo na garagem da residência, os militares do BPTran e do 2º BPM notaram que o carro estava com a frente avariada.

Ele também foi reconhecido como sendo o mesmo motorista que, em outubro de 2020, foi preso por embriaguez ao volante depois de perder o controle de uma picape e derrubar parte do muro do quartel do BPTran.

Dessa vez, o farmacêutico relatou que só bebeu na noite anterior, mas a polícia informou que ele apresentava visíveis sinais de embriaguez, e que também foram encontradas três embalagens plásticas com resquícios de cocaína, dentro da carteira porta cédulas dele.

As vítimas atropeladas seguem hospitalizadas em estado grave.

Ao Portal SelesNafes.Com conversou com o motorista, que disse que vai orar pelas vítimas, e que só deixou o local do acidente com medo de ser linchado. Ele alegou também que o casal estaria atravessando a rua em local indevido. Ouça.