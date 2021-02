Mulher reage a assalto, agride ladrão com guarda-chuva e recupera celular

Infrator acabou preso. Crime ocorreu na sexta-feira (26) no Bairro Araxá, na zona sul de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

Uma mulher reagiu a um assalto de forma bem inusitada depois de ser agredida pelo bandido. Ela conseguiu recuperar o celular roubado usando um guarda-chuva contra o assaltante. O crime ocorreu na sexta-feira (26).

A vítima, de 35 anos, transitava com a sua mãe, de 58 anos, pela Rua Jardim das Oliveiras, no Bairro Araxá, zona sul de Macapá, quando foi surpreendida pelo assaltante armado. Segundo boletim de ocorrência, o infrator é surdo. Ele agiu com violência contra as mulheres e pegou a bolsa de uma delas.

Em pânico, mas desconfiada de que a arma do bandido era visivelmente falsa, a vítima decidiu reagir e agrediu o criminoso.

Ao descrever a cena, ela conta que com uma mão puxava a bolsa roubada e com a outra golpeava o assaltante com o guarda-chuva. Sua mãe, que estava ao lado, gritava por socorro.

Mas, durante a luta corporal, o bandido desferiu um soco no rosto da mulher e conseguiu fugir com a bolsa e o celular. A mãe da vítima correu atrás dele e com o apoio de moradores, o assaltante acabou capturado. A polícia foi acionada e efetuou a prisão.

“Com a ajuda de Deus, estamos bem. Conseguimos pegar os objetos que ele levou”, relatou a mulher, com o rosto ferido.

De fato, o objeto era mesmo um simulacro – uma réplica – de arma de fogo, que o assaltante se desfez no momento da fuga. Por sorte, a mãe da vítima não ficou ferida. A recomendação das forças de segurança nesse tipo de caso é não reagir.

Policiais do 1° Batalhão da Polícia Militar foram acionados e Bruno Freitas Pedrosa foi preso em flagrante. Ele foi apresentado no Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) do Pacoval.