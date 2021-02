O sonho da barba ou seu dinheiro de volta

No Amapá, o empresário Renan Barros lançou desafio com produto seguro e fórmula exclusiva: 90 dias de uso do Barba Negra e satisfação garantida

Por SELES NAFES

Um ex-estagiário de Direito que tinha o sonho de ter barba decidiu transformar um desejo pessoal em um negócio lucrativo. Graças aos efeitos rápidos do Barba Negra, uma fórmula exclusiva, ele passou a receber encomendas aos montes e não parou mais. Nascia uma empresa.

O negócio vem dando tão certo que o CEO do Barba Negra, Renan Barros, montou uma equipe de consultores, escritório, e acaba de finalizar a criação de um site com a ajuda do desenvolvedor André Melo, o mesmo do Portal SelesNafes.Com.

Produtos para crescimento capilar não são nenhuma novidade no mercado, mas o produto vendido pelo Barba Negra tem em sua formulação ativos que garantem um resultado mais rápido e eficiente. Além disso, este tem sua produção terceirizada em laboratório que segue todas as normas legais de inspeção em saúde. O produto é 100% seguro.

O Portal SelesNafes.Com conversou com Renan sobre vaidade masculina, negócios e o futuro da empresa.

Por que os homens têm o desejo de ter barba?

Fizemos uma pesquisa no Instagram sobre isso, e percebemos que a barba faz o homem se sentir mais confiante. Alguns relataram que ajuda na conquista da mulherada. Outra resposta bem comum foi se sentir mais maduro e mais bonito. A Barba é a maquiagem do Homem.

O Barba Negra só ajuda no crescimento da Barba?

O Barba Negra pode ser utilizado por homens e mulheres para crescimento e preenchimento de Barba, para reverter o efeito da Calvície e também na sobrancelha.

Enquanto tempo a pessoa sente os resultados?

Aplicando duas vezes ao dia, em duas semanas já é possível ver os primeiros pelos. Entretanto, é necessário fazer o tratamento mínimo de 90 dias para que se obtenha os melhores resultados.

E se não der certo?

Nascemos para resolver uma dor. A dor de quem quer ter uma Barba mais preenchida, que quer acabar com a queda de cabelo e se livrar dos procedimentos estéticos que deixam a sobrancelha muito artificial. Essa é a nossa missão e a nossa razão de existir. Em caso de insatisfação do cliente, fazendo o tratamento certinho, nós devolvemos o dinheiro. Mas isso nunca aconteceu (risos)

De onde nasceu a ideia de vender o Barba Negra?

Eu era o cara que queria ter uma Barba. Eu era estagiário de Direito e passei num concurso público. Nesse meio tempo de nomeação do concurso a grana apertou e meu lado empreendedor aflorou, nascendo a ideia de terceirar a fabricação de um produto para crescimento capilar. Eu tive a ideia de fazer a minha própria marca e desenvolver uma fórmula que entregasse resultados mais rápidos do que os produtos convencionais. Começamos com poucas unidades. O Barba Negra nasceu da minha vontade de ter barba.

Qual a faixa etária que mais compra o Barba Negra?

De 18 a 30 poucos anos, tanto homens quanto mulheres.

Existe a possibilidade de algum efeito colateral?

Nenhum.

Quais os planos do Barba Negra?

Já temos uma boa inserção no mercado daqui, são milhares de clientes que tiveram sua autoestima reestabelecida com o uso do Barba Negra. Nosso plano é expandir, impactar mais pessoas em nível nacional, com um produto que realmente funciona e que cabe no bolso, mantendo a excelência do nosso atendimento. Estamos apostando no e-commerce para vender ainda mais por varejo e atacado. Queremos que o Barba Negra seja conhecido em todo o Brasil.

