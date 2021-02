Oiapoque: Secretário municipal acusado de furto paga fiança

Juiz homologou a prisão em flagrante, mas ele responderá em liberdade

Por SELES NAFES

O secretário de Relações Internacionais da prefeitura de Oiapoque, Jhone Luiz Cavalcante dos Santos, pagou fiança e responderá ao processo em liberdade.

O gestor foi apresentado pela PM no Ciosp de Oiapoque, no último sábado (6), acusado de ter furtado 410 Euros e R$ 700 de um garimpeiro que mora no mesmo hotel que ele.

O garimpeiro disse na polícia que dormiu embriagado num banco em frente ao hotel quando o secretário o acordou e se ofereceu para leva-lo ao quarto. Pela manhã, sentiu falta do dinheiro e acionou a PM. O secretário nega as acusações, mas a mulher que o acompanhava confirmou em depoimento que ele teria sido o autor do furto.

Na audiência de custódia, o juiz homologou a prisão em flagrante pela acusação de furto. O delegado Charles Corrêa, que estava de plantão no Ciosp, fixou a fiança em R$ 1,2 mil.

A prefeitura de Oiapoque ainda não se pronunciou sobre o ocorrido.