Os privilégios de Dawson

O comerciante que matou um casal no trânsito receba visita clandestina e está em cela especial

Por SELES NAFES

Preso preventivamente por matar um casal de trabalhadores há menos de um mês, o comerciante Dawson da Rocha Ferreira, de 39 anos, não sai das manchetes. Desta vez, o motivo são os privilégios fornecidos com a ajuda de policiais penais e da própria administração da cadeia. No Iapen, ele não fica no pavilhão devido e ainda recebe visita clandestina. Foi o que teria ocorrido ontem (8).

Consta no livro de ocorrência do Iapen que, por volta das 16h, estacionou em frente ao prédio da administração da penitenciária um carro do serviço de monitoramento eletrônico do instituto com dois policiais penais. Logo em seguida, um homem saiu do prédio da administração e entrou no veículo.

Outros policiais penais de plantão resolveram averiguar o que estava ocorrendo, e perguntaram aos colegas quem havia acabado de sair do prédio e estava no banco de trás do carro. Eles responderam que seria Vagner Lopes Nascimento, parente de Dawson Rocha. E acrescentaram que este teria visitado o interno no prédio da administração.

Policiais penais ouvidos pelo Portal SelesNafes.Com informaram que esse procedimento é totalmente ilegal, e contraria as normas internas de segurança, já que o visitante não passou por revista, não era hora de visita e não poderia ter sido levado num carro oficial.

“Ele (visitante) deveria passar pela entrada oficial, se identificando e sendo revistado com detector de penais e scanner. Ele foi entrando pela viatura no portão principal, rasgando completamente as nossas normas”, disse um policial penal experiente.

“Cozinha”

Policiais penais procuraram o portal SN, na noite desta terça-feira (9), para denunciar outra irregularidade envolvendo o comerciante, que está preso desde o dia 15 de janeiro após causar um acidente a 184 km/h que matou dois trabalhadores: ele teria numa cela especial no Iapen.

De acordo com as fontes, a cela apelidada de “cozinha” é destinada apenas a detentos idosos. Dawson tem 39 anos.

Procurada, a assessoria de comunicação do Iapen informou que haverá um pronunciamento nesta quarta-feira (9), mas adiantou que será aberto um procedimento administrativo para apurar o caso.