Paciente com covid-19 vindo de Manaus está internado em Macapá

SVS investiga o caso. Homem tem 92 anos e está internado no HU.

Confirmado com o novo coronavírus, um homem de 92 anos, vindo da capital amazonense, Manaus, está internado no Centro Covid HU, na zona sul de Macapá, com alto nível de comprometimento pulmonar.

A Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS) tomou conhecimento do caso na noite desta quinta-feira (18) e investiga se ele estaria infectado com a nova variante do vírus que já circula no Amazonas.

Segundo a SVS ele veio

de Manaus, como passageiro de um voo comercial.

O idoso deu entrada no Hospital Estadual de Santana, a 17 km de Macapá, com extrema falta de ar. Após o atendimento inicial, foi encaminhado para o Centro Covid HU, em Macapá.

A SVS recomendou ao hospital isolar o paciente e fará a coleta de amostra para envio imediato ao laboratório de referência Instituto Evandro Chagas, em Belém (PA), para que seja feito o sequenciamento genético e, assim, verificar se há ou não presença de uma nova cepa ainda não identificada no Amapá.

Além disso, de acordo com a SVS, será feita uma busca ativa nos familiares e pessoas que mantiveram contato com o idoso.