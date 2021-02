Pai e filho são baleados ao tentar impedir tiros a esmo

Caso ocorreu no Bairro Universidade, numa região conhecida como Tibúrcio, na zona sul de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Três homens de 30, 38 e 50 anos ficaram feridos durante um tiroteio ocorrido em plena luz do dia no Bairro Universidade, na zona sul de Macapá, na zona sul de Macapá. O caso aconteceu nesta segunda-feira (8), numa região periférica conhecida como Tibúrcio.

Quando os policiais do Bope e do 1° Batalhão chegaram ao local, os atiradores já haviam fugido e uma das vítimas já tinha sido levada ao Hospital de Emergências do centro da cidade. Na saída de um beco, estavam pai e filho, ambos baleados nas pernas, aguardando o Samu.

Segundo a polícia, dois integrantes de uma facção criminosa disparavam em via pública. Temendo bala perdida, um dos moradores foi até os homens armados pedir para pararem. Como resposta, ele levou dois tiros nas pernas.

Na sequência, o filho da vítima interveio, tentou agarrar um dos atiradores e também foi atingido na perna. Os militares fizeram incursões na região, mas ninguém foi preso. O caso foi repassado para a Polícia Civil investigar.