Parceria com Guiana Francesa vai analisar com mais rapidez amostras suspeitas da nova variante

O Amapá firmou uma cooperação com a Guiana Francesa para acelerar o processo de sequenciamento genético de amostras do novo coronavírus com objetivo de identificar possíveis mutações.

Atualmente, o Estado envia amostras para o Instituto Evandro Chagas, de Belém (PA), que sequencia o vírus em uma média de 60 dias. Já o processo realizado pela Agência Regional francesa leva cerca de 10 dias para obtenção de resultado.

A nova parceria foi articulada pelo governador Waldez Góes em videoconferência com autoridades guianenses nesta sexta-feira, 19. A Guiana Francesa já registrou a circulação de cepas mais contagiosas e agressivas.

Foto: Christophe Archambault/AFP