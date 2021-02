Pesquisa nacional aponta a melhor banda larga e provedor do Amapá

Site Minha Conexão executou mais de 15 milhões de testes em todo o país

A Você Telecom está mais uma vez entre os melhores provedores de internet do Norte do Brasil. A empresa acaba de vencer o “Prêmio Melhor Plano” em duas categorias: melhor velocidade de banda larga e melhor provedor.

O prêmio, uma tradição no setor de telecomunicações, é organizado todos os anos pelos portais Melhor Plano e Minha Conexão. Clique aqui para conferir todo o resultado.

De acordo com o Portal Melhor Plano, a 3ª edição do estudo teve como base os testes de velocidade de internet feitos de janeiro a novembro de 2020 no site Minha Conexão, com exceção dos realizados via celular ou tablet.

Foram avaliados os quesitos “velocidade de download”, “upload” e a “satisfação dos usuários com seus provedores”. Ao todo, foram realizados mais de 15,3 milhões de testes e coletadas 442 mil avaliações dos consumidores.

A Você Telecom é uma empresa do Amapá criada há cerca de 25 anos que passou por todas as fases da internet, do acesso discado à ultravelocidade, e hoje oferece planos de até 1.000 Mbps.

A expectativa agora é para o novo levantamento que o portal Minha Conexão faz para aferir a velocidade da internet em todo o Brasil, estabelecendo o ranking das capitais mais rápidas.

No último levantamento, divulgado em julho de 2020, Teresina (PI) aparecia como a capital mais rápida, com 54.4 Mbps.

Macapá estava era a 2ª capital, com velocidade média de 52.4 Mbps. Neste último ranking, a Você Telecom aparece na pesquisa com média 66.61 megas por segundos.