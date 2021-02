“Pessoas de alma escura”, diz esposa de Barbudo Sarraf sobre fake news

Esposa Jackelyne Sarraf desmentiu a morte do empresário e criticou as pessoas que criaram e compartilharam o boato. Foto: Reprodução / Facebook

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

Não é rara, infelizmente, a propagação em massa de falsas notícias sobre a morte de alguém que, de fato, luta pela vida contra a covid-19. A família de Barbudo Sarraf, por exemplo, que já vive a aflição da doença do empresário, passou boa parte desta segunda-feira (22) tendo que desmentir a fake news sobre a morte dele.

De acordo com a esposa do empresário, Barbudo Sarraf continua internado, mas está reagindo bem ao tratamento contra o novo coronavírus. Ele está internado há cerca de duas semanas na UTI do Hospital São Camilo.

“Queremos saber quem é o responsável, porque tirou a paz das filhas durante a tarde toda. Ele está se recuperando. Que as pessoas parem de espalhar mentiras. São pessoas de alma escura sem o mínimo de empatia”, comentou a esposa Jacklyne Sarraf.

Mais cedo, um pequeno texto afirmando que o empresário havia morrido foi compartilhado à exaustão e postado até por páginas no Facebook e em programas de rádio.

Conhecido pelo visual extravagante carregado de ouro que fez a sua fama, Barbudo Sarraf chegou a ser prefeito de Laranjal do Jari, em 2009, durante uma briga judicial pelo comando do município.