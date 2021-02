PF investiga fraude em licitação na CEA

Agentes federais cumpriram mandados de busca e apreensão na sede da Companhia na manhã desta terça-feira (2).

Policiais federais cumprem, na manhã desta terça-feira (2), 5 ordens judiciais de busca e apreensão em Macapá, numa investigação que apura um possível esquema criminoso de desvio de recursos públicos da União para o setor elétrico do Amapá, por meio de fraude à licitação e pagamento de propinas a servidores.

Os mandados estão sendo cumpridos por 25 policiais federais em residências, escritórios de empresas e na sede da Companhia de Eletricidade do Amapá (CEA). A ação, batizada de Operação Ampere, é um desdobramento da Operação Diagnosis, deflagrada pela Polícia Federal em maio de 2018.

Naquela ocasião, foram cumpridos mandados nos estados do Amapá e do Pará em virtude do pagamento, com recurso público, de cifras milionárias a empresas que não tinham qualquer relação contratual com o governo.

Desde então, as investigações apontaram para a existência de uma “sociedade informal” entre empresas e pessoas físicas, incluindo o sócio de uma empresa e o advogado de outra, para fraudar licitações e desviar recursos públicos. O montante desviado ainda não foi levantado.

A PF não deu mais detalhes, mas informou que os crimes investigados são de organização criminosa, corrupção ativa e corrupção passiva, fraude à licitação, tráfico de influência e lavagem de dinheiro.

A CEA informou que se pronunciará por meio de nota em breve.