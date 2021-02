PM completa 77 anos e Waldez anuncia concurso público para a corporação

Solenidade onde foi feito o anúncio ocorreu no Quartel do Comando Geral, na zona sul de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

Durante a solenidade em homenagem aos 77 anos de criação da Polícia Militar do Amapá, o governador do estado, Waldez Goés (PDT), anunciou um novo concurso público para a instituição.

A informação foi repassada aos jornalistas em entrevista coletiva no comando geral da PM. Goés explicou que está encerrando o concurso público atual, mas que já trabalha no próximo certame.

“Estamos com uma turma de quase 300 pessoas para trabalhar o curso de formação e que já passaram por todas as outras etapas. Assim, vamos iniciar um novo planejamento que pela legislação atual eu só posso fazer em 2022, nada me impede de tomar todas as providências”, disse o governador.

Ele acrescentou que o compromisso é lançar o concurso da Polícia Militar em 2022 e, para isso, o planejamento deve iniciar neste ano.

“É necessário começar agora, preparar edital, fazer levantamento de necessidades, isto é fundamental para chegar em janeiro e eu ter condições de fazer o anúncio”, confirmou o governador.

Waldez destacou também o trabalho de homens e mulheres que se desdobram na atuação para prestar serviços à sociedade, inclusive no período pandêmico.

Solenidade

No evento teve promoção de 177 oficiais [de forma simbólica e não presenciais], homenagens e coffee break ao som da banda musical da PM. De acordo com a Diretoria de Comunicação (Dicom), a corporação nasceu com a criação da Guarda Territorial (GT) no dia 17, de fevereiro de 1944.

Em 26 de novembro de 1975, a Polícia Militar do Território Federal do Amapá foi criada pela Lei nº 6.270, durante o governo do Presidente da República, Ernesto Geisel.

O comandante da Polícia Militar, Paulo Matias, falou da importância da instituição para o desenvolvimento da sociedade. O coronel lembrou que além do trabalho ostensivo e de manter a ordem pública, são feitas ações sociais.

“A Polícia Militar tem um plano estratégico de 2020 a 2024 e nós queremos redobrar os meios de efetivo, de estrutura física da nossa instituição e colocar à disposição da sociedade amapaense o trabalho dessa Polícia Militar de maneira mais eficiente e mais eficaz. Formamos mais de 1 mil crianças e adolescentes em nossos projetos sociais e escolas de gestão compartilhada, então é a prova de que nosso trabalho vem dando certo, mas que precisamos avançar cada vez mais”, finalizou Matias.

Atualmente a PM do Amapá tem 3440 militares na ativa 986 na reserva.