PM prende festeiros sem máscara em evento clandestino

Evento proibido ocorria em Oiapoque, a 590 quilômetros de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

Uma festa que aglomerava pessoas sem máscara foi fechada por policiais na madrugada desta quarta-feira (3), no Bairro Florestal, em Oiapoque, a 590 quilômetros de Macapá.

Segundo o 12° Batalhão da Polícia Militar, 6 pessoas foram detidas no evento. A polícia chegou ao local após denúncia de aglomeração e música alta na festa, por volta de 0h.

De acordo com a PM, cerca de 20 pessoas não usavam máscara, consumiam bebidas alcoólicas e drogas, inclusive com presença de menores de idade. Alguns conseguiram fugir no momento da chegada da polícia.

Um jovem, que participava da festa, xingou os policiais e desacatou o comandante da equipe lhe fazendo ameaças, como: “É fácil de matar o senhor, sargento”.

Pelo comportamento agressivo e ameaça ele acabou detido. O proprietário da residência também foi preso em flagrante delito, por violar os decretos de prevenção ao coronavírus em plena pandemia da covid-19.

Outras 4 pessoas suspeitas de participar da organização do evento clandestino também foram levadas para a delegacia, juntamente com bebidas, drogas e dinheiro apreendidos.