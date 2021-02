A base de hoje é o capítulo 47 do livro de Ezequiel

No podcast de meditação bíblica deste domingo (7), o profeta Ezequiel, em seu capítulo 47, descreve em sua visão um rio que nasce do lado direito do templo restaurado, e nas margens dele havia muita abundância. Tudo viverá por onde passa este rio de água viva. Ouça na voz e análise do pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá.