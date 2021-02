O Capítulo 3 de Daniel é um dos mais famosos do Velho Testamento

Compartilhamentos

Podcast: A lição da fornalha

Nota do EDITOR

No podcast desta quinta-feira (11), o capítulo 3 do Livro de Daniel narra um dos fatos mais famosos do Velho Testamento, o dia em que três amigos que se recusaram a adorar uma imagem de ouro. Eles foram atirados numa fornalha aquecida sete vezes mais por ordem do rei Nabucodonosor, depois de terem dito que não se curvariam. Não há outro que possa nos livrar se tivermos uma vida de submissão total a Deus. Ouça na voz e análise do pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá.