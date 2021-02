Leitura da Bíblia chega hoje ao capítulo 5 do Livro de Daniel

Compartilhamentos

Nota do EDITOR

No capítulo 5 de Daniel, rei Belsazar, da Babilônia, oferece um banquete a 1 mil convidados e mandou trazer utensílios de ouro do templo de Jerusalém. Beberam, adoraram imagem e se entregaram à luxúria. Até que um fenômeno sobrenatural foi visto por todos os presentes na festa. Essa história é contada e analisada no podcast de hoje (13), na voz e reflexão do pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá.

jesus