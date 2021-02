Leitura da Bíblia chega hoje ao capítulo 41 de Ezequiel

No podcast de meditações bíblicas desta segunda-feira (1º), o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá, chega ao capítulo 41 do Livro de Ezequiel, que até o capítulo 48 faz descrições detalhadas do templo e da cidade em seu entorno. São muitas informações sobre as estruturas, demostrando que a promessa de restauração era real e completa. Tudo será melhor. Haverá uma nova terra. Ouça.