Apesar de pequeno, o capítulo 3 de Oséias tem um forte significado

A esposa do profeta Oseias o traiu e afundou tanto que acabou virando uma escrava sexual, uma prostituta. Mesmo humilhada, aquela mulher experimentou o poder da graça de uma maneira que jamais imaginou. Assim, Jesus também fez conosco. Essa história está no capítulo 3 de Oséias, base do podcast de hoje (23) na voz e análise do pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá.