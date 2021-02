Ezequiel 44 narra a ordem de Deus para que o portal do templo por onde Ele entrou fosse fechado

No podcast de meditação bíblica desta quinta-feira (4), o capítulo 44 de Ezequiel narra a passagem em que Deus determina que o portão oriental do templo, por onde Ele entrou, seja fechado para sempre para nunca ser usado como saída. Era um simbolismo interessante sobre o pacto de Deus com o homem. Ouça na voz e análise do pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá.