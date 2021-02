Podcast: As visões de Daniel

Base de hoje é o capítulo 8 de Daniel

Dois anos depois da primeira visão, Daniel recebeu outra profecia e desta vez com a interpretação dada pelo próprio Deus a ele, como é narrado no capítulo 8. Essa é a base do podcast desta terça-feira (16). Era uma revelação sobre o fim de impérios. Ouça na voz e análise do pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá. Recomenda-se estudo específico e mais aprofundado do capítulo 8 em diante. Procure aos pastores da igreja ou a um de nossos anciãos para mais detalhes.