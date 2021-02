Base de hoje é o capítulo 43 de Ezequiel

No podcast de meditação bíblica desta quarta-feira (3), o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá, narra o retorno da glória de Deus ao templo restaurado no capítulo 43 do livro de Ezequiel. As pessoas adoravam, iam para o templo, só que seus corações estavam longe de Deus. Ouça o momento mais importante do livro.

