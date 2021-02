Chegamos hoje a um belo resumo da esperança em Cristo

O verso 3 do capítulo 6 do Livro de Oséias nos convida a conhecer a Deus, porque sua vinda é certa e Ele descerá sobre nós como chuva. No podcast desta sexta-feira (26), você vai acompanhar um dos mais belos resumos de esperança em Cristo, e entender que a nossa adoração precisa ser feita com o coração. Ouça na voz e análise do pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá.