Chegamos hoje ao capitulo 4 do Livro de Daniel

Compartilhamentos

Nota do EDITOR

A prosperidade sem amor, piedade e o conhecimento de Deus não trazia benefícios ao povo de Israel, e os erros foram muitos. No podcast desta quarta-feira (24), chegamos ao capítulo 4 do Livro de Daniel, que narra a preocupação de Deus com o povo após o cativeiro na Babilônia, especialmente na adoração a outros deuses. Deus é amor, mas também justiça. Ouça na voz e análise do pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá.