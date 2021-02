Base de hoje é o capítulo 9 de Daniel

Compartilhamentos

Nota do EDITOR

No capítulo 9, o profeta Daniel ora a Deus pelo povo após a queda da Babilônia e é atendido. Foram 70 anos de cativeiro. Deus é especialista em atender às súplicas feitas com o coração. Ouça o podcast de meditação bíblica na voz e análise do pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá, nesta terça-feira (17).