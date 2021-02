Podcast: Deus estabelecerá um reino que jamais será destruído

Base de hoje é o capitulo 2 do Livro de Daniel

Dos 12 capítulos do Livro de Daniel, 6 são profecias e o restante não acontecimentos na vida dele e de seus amigos. O capítulo 2, analisado no podcast de hoje (10), narra um acontecimento famoso que ele decidiu escrever em aramaico. Foi quando o rei da Babilônia queria que alguém decifrasse um sonho que ele teve, e ameaçou com uma morte horrível quem não explicasse do que se tratava. Ouça na voz e análise do pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo dia, em Macapá.