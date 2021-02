Leitura da Bíblia chega hoje ao último capítulo do Livro de Ezequiel

O podcast de meditação bíblica desta segunda-feira (8) chega ao capítulo 48, o último do Livro de Ezequiel, onde ele detalha como a terra deve ser dividida entre as 12 tribos de Israel. Seria um novo começo. Deus precisa estar no centro da nossa vida. Ouça na voz e análise do pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá.