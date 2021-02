A leitura e estudo da Bíblia chega hoje ao capítulo 11 de Daniel

O capítulo 11 do Livro de Daniel continua tratando dos impérios e o tempo do fim. No verso 21, existe até uma referência sobre a morte de Jesus na cruz. Em toda a história, o povo de Deus recebe auxílio e é purificado. O Senhor se envolve nas experiências da complexa vida do ser humano. Acompanhe na voz e análise do pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá, no podcast desta sexta-feira (19).