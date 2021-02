Capítulo 45 de Ezequiel fala das tarefas do príncipe para com as pessoas mais comuns

No podcast de meditação bíblica desta sexta-feira (5), o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá, chega ao capítulo 45 do Livro de Ezequiel, onde o profeta continua descrevendo a cidade restaurada em sua visão. Entre as tarefas específicas do príncipe estava pesos e medidas para que as pessoas comuns não fossem enganadas. Deus sempre se preocupou com as camadas mais vulneráveis da sociedade. Ouça.