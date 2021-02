Ezequiel 46 continua descrevendo o templo restaurado, rituais e princípios. Estes precisam ser seguidos até os dias de hoje

No podcast de meditação bíblica deste sábado (6), o capítulo 46 de Ezequiel continua descrevendo o templo restaurado, as ofertas pacíficas e os holocaustos a Deus. O sábado e a adoração são destacados nas orientações. Os princípios, não os rituais, devem ser seguidos até hoje. Há um simbolismo muito forte em partilhar refeições com amigos e familiares aos sábados. Ouça na voz e análise do pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá.