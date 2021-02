Podcast: No final, tudo vai acabar bem

O capítulo 12 de Daniel é alvo de muitos estudos

No podcast de medição bíblica deste sábado (20), chegamos ao capítulo 12 de Daniel, que encerra a profecia iniciada no capítulo 10. Daniel contempla dois seres sobrenaturais e dialoga com um homem vestido com linho. Esse capítulo foi alvo de muitos estudos, e muitos teóricos concordam que se trata de salvação, a vinda de Jesus e ressureição. Todas as dificuldades passarão. Ouça o que dizem alguns dos mais importantes teóricos sobre essa passagem na voz e análise do pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá.