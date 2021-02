Podcast: Os anjos

Base de hoje é o capítulo 6 do Livro de Daniel

Daniel na Cova dos Leões é um exemplo de fidelidade e de fé ao soberano Deus, e uma motivação para permanecer na fé, mesmo diante de situações que coloquem nossa vida em risco. O podcast deste domingo (14), Daniel 6 narra a ascensão de Daniel no reino de Dário (Babilônia), que o admirava por sua dedicação e integridade. Era um homem cheio da graça de Deus, mas foi vítima de uma conspiração. Mas os anjos são servos no céu que cuidam dos servos na terra. Ouça na voz e análise do pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá.