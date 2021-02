O podcast de meditação chega hoje (15) ao capítulo 7 do Livro de Daniel

O estilo do livro de Daniel muda de história para profecia, e os últimos sete capítulos contém várias visões e sonhos enviados por Deus. Num dos sonhos, é repetida a visão de uma estátua como no capítulo 2, só que com mais detalhes. A interpretação dessa visão nada mais é a ascensão e queda dos impérios. Ouça na voz e análise do pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá.