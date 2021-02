Chegamos ao capítulo 5 de Oséias

No podcast de meditação bíblica desta quinta-feira (25), chegamos a Oséias capítulo 5. Neste trecho, apesar de todos os milagres de Deus, Judá e Israel tinham criado rituais que misturavam adoração de ídolos e orgias, especialmente em cultos a Baal, o chamado deus da fertilidade. Deus está disposto a se relacionar conosco, mas precisamos fazer a nossa parte. Ele nos ama. Ouça no voz e análise do pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá.