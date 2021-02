Podcast: Quando a humilhação ensina

O capítulo 4 de Daniel traz um doloroso relato sobre a trajetória de Nabucodonosor, o rei da Babilônia

No capítulo 4 do Livro de Daniel, existe um relato surpreendente e doloroso que teve um desfecho feliz. O rei da Babilônia, Nabucodonosor, tinha sido avisado por Deus em sonho, mas ele manteve a arrogância e a crueldade. No podcast desta sexta-feira (12), o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá, narra e analisa essa incrível história do rei que foi condenado a viver com os animais por sua arrogância, e depois encontrou a redenção ao aceitar que apenas Deus é Deus. Ouça.