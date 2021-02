A leitura da Bíblia chega hoje ao capítulo 2 de Oséias

No podcast de meditação bíblica desta segunda-feira (22), acompanhamos o capitulo 2 do Livro de Oséias. O verso 1 é uma continuação da benção de Deus e da prosperidade prometida por Deus. Judá e Israel seria novamente um só povo. Quando nós permitimos, Deus age em nossa vida. Acompanhe na voz e análise do pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá.