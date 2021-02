Chegamos nesta quinta-feira ao capítulo 10 de Daniel

O profeta Daniel enfrentou desafios enormes, como a fúria de Nabucodozonor, a cova dos leões, visões difíceis de entender e a volta dos exilados à Jerusalém. No podcast desta quinta-feira (18), você vai entender que Cristo apareceu a Daniel e que somente com oração podemos sair vencedores. Ouça o capítulo 10 de Daniel na voz e análise do pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá.