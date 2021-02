Podcast: Temos sido gratos?

Israel e Judá falharam em reconhecer a grandeza de Deus, apesar de todas as orientações escritas e deixadas por Ele

Compartilhamentos

Nota do EDITOR

No podcast de meditação bíblica deste domingo (28), você vai ver que após o rompimento com Deus, Israel estava prestes a sofrer mais uma invasão estrangeira. Eles haviam rejeitado o bem, e por isso não poderia mais ser protegidos pelo nosso Senhor. Por que Israel e Judá falharam em reconhecer a Deus apesar de tudo o que viram? E nós, reconhecemos o nosso Criador todos os dias? Ouça na voz e análise do pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá.