Podcast: Tudo o que Deus faz é bom

Ezequiel continua a descrição do novo templo, um projeto grandioso que refletia o Poder de Deus

No podcast de meditação bíblica, a leitura da Bíblia chega hoje (2) ao capítulo 42 do Livro de Ezequiel. Nesta passagem, o profeta continua narrando as características do futuro templo após a restauração, descrevendo os aposentos dos sacerdotes e as dimensões dos muros exteriores. Os sacerdotes eram essenciais para os serviços do templo com ritos rígidos para manter a santidade, tanto no comportamento quanto no vestuário. O projeto reflete a grandeza de Deus também no nosso coração. Tudo o que Deus faz é bom! Ouça na voz e análise do pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá.