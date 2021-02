Polícia indicia ex-servidor da SVS que vendia testes de covid-19

Segundo as investigações. cada teste custava R$ 115, mas o servidor dava desconto se fossem comprados mais de cinco unidades

Compartilhamentos

Um ex-servidor da Superintendência de Vigilância em Saúde do Amapá foi indiciado pela Polícia Civil no inquérito que apurava a venda de kits de testagem para covid-19. O funcionário, que não teve o nome divulgado, tem 38 anos e foi indicado por corrupção passiva e peculato.

De acordo com as investigações da 6ª DP, o crime teria ocorrido entre os dias 3 e 5 de junho do ano passado. Ele chegou a ser flagrado no Bairro Cidade Nova vendendo cada teste por R$ 115 a famílias carentes.

“O servidor ofereceu os kits de testagem a uma família que havia acabado de perder um ente querido infectado pelo novo coronavírus e que estava bastante preocupada com a contaminação”, afirmou o delegado de Polícia Civil Leandro Vieira Leite.

Leite disse ainda que ele dava desconto na compra de 5 kits, o que reduzia o valor para R$ 100 por unidade. Na época, um teste em clínicas privadas custava R$ 290.

Num dos casos, uma família do Cidade Nova chegou a comprar 8 testes por R$ 800, acreditando que havia incentivo do governo do Estado.

Ao ser flagrado, ele vestia uniforme e usava o veículo da SVS. A foto (acima) foi tirada por morador do Cidade Nova e anexada ao inquérito.

O Portal SelesNafes.Com apurou que o mesmo ex-servidor tinha sido conselheiro tutelar da Zona Sul de Macapá. Em abril de 2018, ele chegou a ser afastado do cargo pela justiça num processo que apurava condutas irregulares. O então conselheiro teria recebido vantagens de comerciantes flagrados com a presença de menores em seus estabelecimentos. O conselheiro teria recebido em dinheiro e permissão para consumo gratuito.

Ele também respondeu processo por desvio de equipamentos do Conselho Tutelar.