Polícia procura corpo de vítima de execução

Eles teriam assassinado e ocultado o cadáver de um adolescente de 17 anos em outubro de 2020, em Macapá.

Cinco pessoas investigadas pela execução de um adolescente de 17 anos foram presas nesta quinta-feira (25) pela Polícia Civil do Amapá. Nenhum deles teve o nome divulgado pela polícia. O homicídio, que é investigado pela Delegacia Especializada em Crimes contra a Criança e Adolescente (DERCCA), ocorreu no dia 23 de outubro de 2020.

Segundo a polícia, os investigados são membros de uma organização criminosa conhecida pela violência com que pratica roubos e elimina rivais. Por isto, a operação para prendê-los teve o apoio da Divisão de Capturas e da Delegacia Especializada na Investigação de Atos Infracionais (DEIAI). Todos os acusados estavam com a prisão preventiva decretada pela Justiça.

De acordo com o delegado Ronaldo Entringe, da Dercca, como até o momento o corpo da vítima não foi encontrado, os investigados responderão também pelo crime de ocultação de cadáver. Além disso, foram indiciados por homicídio qualificado (motivo fútil e meio que impossibilitou a defesa da vítima).

“A vítima, que era membro da mesma organização criminosa dos investigados, foi atraída por duas mulheres para uma área de ponte no bairro Novo Horizonte, pensando que, no local, iria ter uma festa com bebedeira, drogas e mulheres. Ao chegar lá, a vítima foi morta com golpes de faca. Ainda estamos investigando se há outras pessoas envolvidas no crime e como realmente a vítima foi morta”, destacou o delegado.

Até o momento, as investigações apontam que motivação do crime estaria relacionada às atitudes da vítima, as quais não estariam de acordo com o que a organização criminosa determina.