Polícia recupera microscópio furtado de clínica durante apagão

Equipamento estava na casa de um jovem acusado de tráfico de drogas no Bairro Congós, na zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

A Polícia Militar encontrou um microscópio que havia sido furtado do laboratório de uma clínica de Macapá, durante um dos dias do apagão de novembro de 2020. Além de recuperar o equipamento, os militares prenderam um jovem acusado de trafico de drogas que estava com o aparelho na sua casa.

O fato ocorreu nesta sexta-feira (20), quando uma equipe comandada pelo sargento Paulo Neto, do 1º Batalhão da PM, patrulhava o Bairro Congós, na zona sul de Macapá. Os policiais desconfiaram da atitude um rapaz ao perceber a aproximação da viatura na entrada de uma área de pontes da 16ª Avenida.

Os militares conseguiram abordá-lo sem chance de fuga. Na busca pessoal, em um dos bolsos da bermuda, segundo a polícia, estava um pequeno frasco contendo 11 porções de maconha. Identificado como Carlos Alberto Santos Sacramento Júnior, de 19 anos, conhecido como Marcos Escobar, o suspeito levou os policiais até sua residência.

Lá, o pai dele contou aos policiais que já havia advertido o filho sobre o envolvimento com criminalidade e que não concordava com as ações criminosas do jovem. Ele permitiu a entrada dos policiais na casa.

No quarto de Marcos Escobar, os policiais encontraram mais 4 porções de cocaína e duas mochilas, uma recheada de capas de celulares e a outra contendo um microscópio – aparelho avaliado em aproximadamente R$ 3 mil.

Segundo a polícia, Marcos Escobar contou o aparelho havia sido trocado por drogas por um “cliente” da sua venda de entorpecentes. Ele também contou que o usuário de drogas havia contado que o equipamento foi furtado de uma clínica médica e serviços laboratoriais localizada no mesmo bairro.

A polícia entrou em contato com o estabelecimento e uma funcionária afirmou que o microscópio havia sido furtado na época do apagão, quando os sistemas eletrônicos de segurança do local ficaram desativados.

Marcos Escobar foi apresentado, junto com os objetos apreendidos, à Polícia Civil, no Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) do Bairro Pacoval.