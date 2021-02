Ponte do Lontra será interditada para reforma

Trânsito será interrompido nos dias 16 e 17. Estrutura fica localizada na comunidade do Lontra da Pedreira, distrito de Macapá.

O trânsito na AP-070 será interrompido entre as comunidades do Lontra e Abacate da Pedreira nesta terça e quarta-feira, dias 16 e 17, para reforma de uma ponte que interliga os dois vilarejos e balneários. O serviço será executado pela Secretaria de Estado de Transporte do Amapá (Setrap).

A interrupção do fluxo de veículos acontecerá de 8h às 15h nos dois dias. Como rota alternativa em direção ao leste amapaense, a Setrap indica o Km-50 da BR-210 e seguindo viagem pelo “Ramal do 50” (trecho não pavimentado da Rodovia AP-340) até o Entroncamento do Paulo (encontro entre as rodovias AP-340 e AP-070).

De acordo com a Setrap, serão realizados os serviços de cravação de estacas, substituição de peças de madeiras, construção de tabuleiro e deslizantes, além de guarda-corpo.