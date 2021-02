Por ciúmes, marido decepa orelha da esposa na frente do filho de 4 anos

Crime ocorrido no município de Cutias do Araguari, a 135 quilômetros de Macapá, é investigado pela Delegacia de Polícia do Interior.

Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO

Um homem de 23 anos está sendo procurado por agredir e decepar a orelha da esposa na frente do filho dela. A criança tem apenas 4 anos de idade.

O crime ocorreu no interior do Amapá, por volta das 17h do dia 3 de fevereiro, na comunidade de Capoeira dos Reis, município de Cutias do Araguari, a 135 quilômetros de Macapá. A mulher, de 23 anos, está internada no Hospital de Emergência de Macapá.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima também foi golpeada na cabeça e nos braços com um terçado. Por isto, o delegado Arthur Ferreira Filho, da Delegacia de Polícia do Interior (DPI), trata o caso como tentativa de feminicídio.

Segundo ele, a motivação seria ciúmes. O jovem casal convivia junto há apenas alguns meses. Inicialmente, residiam em Macapá. Há cerca de três semanas, mudaram-se para a casa da mãe do agressor, na comunidade onde ocorreu a agressão.

“Toda a cena de violência ocorreu na presença do filho da vítima. Ela afirmou que poderia até ter fugido da casa, mas ficou com medo de deixar o filho lá e o agressor tentar contra a vida da criança. Ele só não chegou a matar ela porque a mãe dele chegou na casa e ele parou com as agressões. Em seguida fugiu pela mata”, declarou o delegado.

Após sofrer os golpes, a vítima foi trazida para Macapá. Desde o dia 4, está internada no HE do Centro. Ela passou por uma cirurgia, mas ainda vai precisar de outros procedimentos plásticos reparadores.

O suspeito está desaparecido até esta data. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados, pois o caso segue em investigação.